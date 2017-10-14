بدء استخراج كروت الفلاح الذكية لمزارعي الوادي الجديد

الوادي الجديد – محمد الباريسي:

أعلنت مديرية الزراعة بمحافظة الوادي الجديد، اليوم السبت، عن استكمال أعمال ملء استمارات المزارعين الخاصة باستخراج كارت الفلاح الذكي.

وأكد وكيل وزارة الزراعة بالوادي الجديد، الدكتور مجد المرسي، في تصريحات صحفية، أن الإدارات الزراعية الخمس تواصل جمع وتسجيل جميع البيانات الخاصة بالمزارعين أصحاب بطاقات الحيازة الرسمية وتدوين الحيازات الزراعية الفعلية لهم، لاستخراج الكارت الذكي لهم في أقرب وقت ممكن بدلاً من البطاقات الورقية.

وأضاف المرسي، أن الكارت الذكي يضمن للفلاح جميع مستحقاته من أسمدة وتقاوي، فضلًا عن حصوله على جميع الإرشادات الزراعية بمقر الإدارة الزراعية، وتعريفه بما هو جديد في مجال التقاوي والزراعة غير التقليدية.