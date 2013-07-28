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أكبر الأحزاب السياسية فى ليبيا يهدد بالانسحاب من الحكومة

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أكبر الأحزاب السياسية فى ليبيا يهدد بالانسحاب من الحكومة أكبر الأحزاب السياسية فى ليبيا يهدد بالانسحاب من الحكومة

هدد حزب "تحالف القوى الوطنية"، أكبر الأحزاب السياسية فى ليبيا، بسحب وزرائه من المؤقتة "فى حال عدم كشفها عن الجهات التى تقف وراء الاغتيالات فى البلاد".

وأمهل الحزب، فى بيان له اليوم السبت، الحكومة ثلاثة أيام للكشف عن الجهات المذكورة والإفصاح عنها أمام كل الليبيين، مشيرا إلى عزمه سحب وزرائه من الحكومة رغم سعيه الدؤوب إلى إنجاز ما "يُتطلب من استحقاقات للتوافق من أجل بناء هذا الوطن".

وشدد الحزب على أنه - وباعتباره جزءا من السلطات التشريعية والتنفيذية بالبلاد الأمر – فقد قرر مؤخرا تعليق عضويته فى المؤتمر الوطنى العام (البرلمان المؤقت)، كما يحذر من قدومه على سحب كتلته الوزارية فى الحكومة فى حال عدم استجابتها لمطلب التحالف الرافض لأى مسميات مسلحة غير الجيش والشرطة ورفضه إنشاء ما يُسمى بالحرس الوطنى.

واعتبر الحزب قيام رئيس الحكومة المؤقتة على زيدان "بصرف مبالغ مالية طائلة لميلشيات مسلحة تسمى الدروع بشكل يُخالف الإجراءات المُتعارف عليها يعد دعما قويا لجهود الأطراف التى تسعى لعدم قيام جيش وطنى يحمى سيادة الوطن عوضا عن مُمارسات الفساد التى انتشرت وعمت مختلف أجهزة الدولة"، بحسب البيان.

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مصر 365

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