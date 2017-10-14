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ضبط سائق إسعاف يقود تحت تأثير المخدر في الوادي الجديد

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مصراوي Masrawy

ضبط سائق إسعاف يقود تحت تأثير المخدر في الوادي الجديد

01:29 م السبت 14 أكتوبر 2017

ضبط سائق إسعاف يقود تحت تأثير المخدر في الوادي الجديد

أرشيفية

الوادي الجديد – محمد الباريسي:

ضبطت إدارة مرور الوادي الجديد، اليوم السبت، بقيادة العقيد حكيم أحمد شلبي، وكيل مرور المحافظة، موظفًا يعمل سائقًا بمرفق الإسعاف بمركز الخارجة، يقود السيارة تحت تأثير المخدر.

تلقي اللواء عبد الرحمن شحاتة، مساعد وزير الداخلية لأمن الوادي الجديد، إخطارًا من الرائد عمرو أحمد صالح رئيس وحدة مباحث المرور، يفيد القبض على موظف حكومي بمرفق الإسعاف يقود سيارة متجهة إلى قرية بورسعيد، تابعة لمرفق إسعاف قرية بولاق جنوب مركز الخارجة، خلال حملة مكبرة للكشف عن متعاطي المخدرات أثناء القيادة في كمين السادات، بطريق الخارجة – باريس.

جرى التحفظ على المتهم، وتحرّر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

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