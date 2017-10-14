أخبار عاجلة

مساء الأنوار - أسامة عرابي ووليد صلاح الدين يستعيدان ذكرياتهما مع الأهلي في النهائيات الإفريقية -
مساء الأنوار - خالد بيبو يتحدث عن ذكرياته مع الأهلي وتفاهمه مع وليد صلاح الدين في الملعب -
ريال مدريد يفوز على فينويلابيرادا بركلتي جزاء (فيديو) -
شيكابالا يشعل «تويتر» بعد هدفه في الباطن -
منقذة الشاب السوري تحكي تفاصيل دفاعها عن شخص مخطوف في سيارة -
رئيس اتحاد المستثمرين يوقع استمارة "علشان تبنيها" -
وزير الأوقاف: رفع بدل جلسات لجان "الشؤون الإسلامية" وخطباء المكافأة -
"دينية النواب" تجتمع الشهر المقبل لوضع برنامج مواجهة الفكر المتطرف -
الصحة: وحدات طب الأسرة ستقدم 85% من الخدمة بقانون التأمين الجديد -
بيت "سعد زغلول" بكفر الشيخ.. شاهد على التاريخ ينتظر ضمه للآثار -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. التحرير

أزمة باريس سان جيرمان و«فيفا» تقرّب نيمار من ريال مدريد

Google+ Print
أزمة باريس سان جيرمان و«فيفا» تقرّب نيمار من ريال مدريد أزمة باريس سان جيرمان و«فيفا» تقرّب نيمار من ريال مدريد

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

أشارت صحيفة «ديلي إكسبرس» البريطانية، اليوم السبت، إلى الضغوطات الكبيرة التي يعاني منها مالك باريس سان جيرمان، ناصر الخليفي، في ظل التحقيقات التي يجريها الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» حول دفعه الرشاوي للحصول على حقوق بث .

وبدأ «فيفا» التحقيق في الوضع المالي لنادي باريس سان جيرمان، الأمر الذي قد يجبر بدوره الخليفي في إعادة النظر في صفقة نيمار القياسية التي أبرمها الصيفي الماضي بالتعاقد معه مقابل 222 مليون يورو من صفوف برشلونة الإسباني.

شاهد أيضا

وأوضحت الصحيفة البريطانية، أنه من المنتظر أن يتعرض باريس سان جيرمان لغرامة مالية كبيرة من «فيفا» تجبر الخليفي على بيع نيمار لتحسين علاقة الفريق الفرنسي بالاتحاد الدولي.

وأضافت الصحيفة أن النادي الملكي حاول من قبل التعاقد مع اللاعب، حينما كان في سانتوس البرازيلي، ولكنه فضل الانضمام لبرشلونة، كما تحدث فلورنتينو بيريز، رئيس البلانكوس، مع اللاعب في أكثر من مناسبة للقدوم إلى «سانتياجو برنابيو».

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
قطر "ستضع حدا أدنى" لأجور العاملين الأجانب في منشآت كأس العالم

قطر "ستضع حدا أدنى" لأجور العاملين الأجانب في منشآت كأس العالم

عبد المنصف: انتقلت لدجلة لتحقيق حلم اللعب في كأس العالم (فيديو)

عبد المنصف: انتقلت لدجلة لتحقيق حلم اللعب في كأس العالم (فيديو)

بالفيديو .. الأسد يستقبل المنتخب السوري: الجيش سبب انجازكم في تصفيات كأس العالم

بالفيديو .. الأسد يستقبل المنتخب السوري: الجيش سبب انجازكم في تصفيات كأس العالم

مصر وعودة الحلم - " المصريون يحتملون كل شئ إلا حلما سافر ولم يعد .. كيف الأمر والحلم كأس العالم ! "

مصر وعودة الحلم - " المصريون يحتملون كل شئ إلا حلما سافر ولم يعد .. كيف الأمر والحلم كأس العالم ! "