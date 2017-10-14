أزمة باريس سان جيرمان و«فيفا» تقرّب نيمار من ريال مدريد

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أشارت صحيفة «ديلي إكسبرس» البريطانية، اليوم السبت، إلى الضغوطات الكبيرة التي يعاني منها مالك باريس سان جيرمان، ناصر الخليفي، في ظل التحقيقات التي يجريها الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» حول دفعه الرشاوي للحصول على حقوق بث كأس العالم.

وبدأ «فيفا» التحقيق في الوضع المالي لنادي باريس سان جيرمان، الأمر الذي قد يجبر بدوره الخليفي في إعادة النظر في صفقة نيمار القياسية التي أبرمها الصيفي الماضي بالتعاقد معه مقابل 222 مليون يورو من صفوف برشلونة الإسباني.

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وأوضحت الصحيفة البريطانية، أنه من المنتظر أن يتعرض باريس سان جيرمان لغرامة مالية كبيرة من «فيفا» تجبر الخليفي على بيع نيمار لتحسين علاقة الفريق الفرنسي بالاتحاد الدولي.

وأضافت الصحيفة أن النادي الملكي حاول من قبل التعاقد مع اللاعب، حينما كان في سانتوس البرازيلي، ولكنه فضل الانضمام لبرشلونة، كما تحدث فلورنتينو بيريز، رئيس البلانكوس، مع اللاعب في أكثر من مناسبة للقدوم إلى «سانتياجو برنابيو».