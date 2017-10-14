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تشكيل قمة ليفربول واليونايتد في «البريميرليج».. محمد صلاح أساسيًا

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تشكيل قمة ليفربول واليونايتد في «البريميرليج».. محمد صلاح أساسيًا تشكيل قمة ليفربول واليونايتد في «البريميرليج».. محمد صلاح أساسيًا

التحرير

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أعلن المدرب الألماني يورجين كلوب، عن تشكيل ليفربول، لمواجهة مانشستر يونايتد، المقرر لها بعد قليل، على ملعب الأنفيلد، لحساب الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي.

ويحتل مانشستر يونايتد، المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 19 نقطة مناصفة مع مانشستر سيتي المتصدر، والذي يتفوق بفارق الأهداف بينما يحتل ليفربول المركز السابع برصيد 12 نقطة.

وفيما يلي تشكيل الفريقين لمباراة اليوم:

ليفربول:

مينيوليه- جوميز- ماتيب- لوفرين- مورينو- هندرسون- تشان- فينالدوم- صلاح- كوتينيو- فيرمينو.

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ويتواجد على مقاعد البدلاء كاريوس- أرنولد- كلافان- ميلنر- تشامبرلين- ستوريدج- سولانكي

مانشستر يونايتد:

دي خيا- فالنسيا- جونز- سمالنج- دارميان- هيريرا- ماتيتش- يونج- مخيتاريان- مارسيال- لوكاكو

ويتواجد على مقاعد البدلاء روميرو- بليند- ليندلوف- تيونزابي- لينجارد- ماتا- راشفورد

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التحرير

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