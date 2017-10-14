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سقوط "نجرو" أخطر العناصر الإجرامية في الشرقية بـ5 كيلو بانجو

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مصراوي Masrawy

سقوط "نجرو" أخطر العناصر الإجرامية في الشرقية بـ5 كيلو بانجو

01:25 م السبت 14 أكتوبر 2017

الشرقية – فاطمة الديب:

تمكن ضباط مباحث مركز شرطة بلبيس، التابع لمديرية أمن الشرقية، اليوم السبت، من ضبط "عمرو نجرو" أحد أخطر العناصر الإجرامية بدائرة المركز؛ وبحوزته سلاح ناري وعدة طلقات وكمية من "البانجو".

تلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بضبط "عمرو. ر. ع" وشهرته "عمرو نجرو" 27 عامًا، حال تواجده بدائرة مركز بلبيس، مطلوب ضبطه وإحضاره في العديد من وقائع السرقات بالإكراه وإطلاق أعيرة نارية على المواطنين بمدينة بلبيس.

تم ضبط المتهم وبحوزته بندقية آلية و7 طلقات لذات العيار، و5 كيلو جرام من نبات "البانجو" المُخدر، وجار تحرير المحضر اللازم والعرض على النيابة العامة.

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