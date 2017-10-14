محافظ بني سويف: القيادة السياسية تواجه مخططات إسقاط الدولة بالتنمية (صور)

بني سويف ــ (مصراوي):

أكد المهندس شريف حبيب محافظ بني سويف، أهمية مواجهة الأفكار والمفاهيم المغلوطة والهدامة والمتطرفة عن طريق الأفكار الصحيحة والبناءة وترسيخها في وجدان وعقول الشباب، وهو ما تسعى إليه الدولة المصرية في تنفيذه في إطار حربها على الإرهاب واستئصال جذوره وتجفيف منابعه، مع تكوين كوادر وأجيال قادرة على تمييز الغث من الثمين من منطلق الوقاية خير من العلاج.

وأشار محافظ بني سويف، إلى نجاح القيادة السياسية وقواتها المسلحة والشرطة في التصدي لمحاولات إسقاط الدولة المصرية، فضلا عن نجاحها في انطلاق قاطرة التنمية بداية بمرحلة البناء وتهيئة الأجواء السياسية والاجتماعي، مرورًا بالمشروعات العملاقة التي ستحدث نقلة نوعية متكاملة في كل المجالات سيشعر بها المواطن المصري في الوقت القريب.

جاء ذلك خلال حضور محافظ بني سويف، اليوم السبت، فعاليات معسكر اليوم الكامل للشباب والذي نظمته إدارة البرلمان والتعليم المدني بمديرية الشباب والرياضة بنادي الإدارة المحلية، وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية "في المؤتمر الدوري الرابع للشباب بالإسكندرية في يوليو الماضي" بضرورة زيادة الوعي لدى الشباب ومحاربة الفكر المتطرف وكيفية مواجهته.

وأشار "حبيب" إلى أن مواجهة محاولات التخريب والنيل من الدولة وقوتها مسؤولية الجميع، بالإضافة إلى أن تحقيق التنمية والنهوض بالوطن وحفظ الأمن والاستقرار يحتاج إلى المجتمع بأكمله، قائلا: "علينا جميعا مواطنين ومفكرين ومثقفين ومتخصصين وخبراء أن نشعر بالمسؤولية تجاه هذا الوطن الغالي، وأن نمد يد العون لمؤسساتنا الوطنية التي لا تدخر جهداً في سبيل الحفاظ على وطن آمن ومستقر وتدفع بجهود التنمية والارتقاء به في كل المجالات".

واستمع المحافظ من الشباب لأفكارهم وأطروحاتهم لمواجهة الإرهاب وكل محاولات إسقاط الدولة، مؤكدًا لهم أنهم الأمل والمستقبل لمصرنا الغالية، وأن وطنهم في حاجة لجهودهم وإبداعاتهم من أجل النهوض به واستعادة ريادته الإقليمية والدولية.

شهدت فعاليات المعسكر حضور العقيد محمود عبدالمجيد بشير المستشار العسكري للمحافظة، ومدير عام الشباب والرياضة ببني سويف أحمد سرور، والدكتور أحمد عبدالغني أستاذ علم الاجتماع السياسي بكلية آداب بني سويف، والمحاسب محمود مغربي رئيس المدينة ومسؤولو قطاع الشباب والرياضة بالمحافظة.

ومن جانبه صرح أحمد سرور مدير عام الشباب والرياضة، بأن فعاليات البرنامج تتضمن لقاءات حوارية وورش عمل لمدربي لوزارة الشباب والرياضة عن المخططات الهدامة والتكفيرية والفكر الإرهابي ومدى خطورته على المجتمع، ودور القوات المسلحة في حماية الوطن وتصديها لمخطط إسقاط الدولة.