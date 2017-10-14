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ضبط ربع طن معسل مجهول المصدر داخل مصنع في مصر القديمة

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مصراوي Masrawy

ضبط ربع طن معسل مجهول المصدر داخل مصنع في القديمة

01:05 م السبت 14 أكتوبر 2017

ضبط ربع طن معسل مجهول المصدر داخل مصنع في مصر القديمة

مديرية أمن القاهرة

كتب – سامح غيث:

ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، اليوم السبت، عاطل لإدارته مصنع "بدون ترخيص"، لتصنيع وتعبئة المعسل داخل عبوات مقلدة بمنطقة مصر القديمة.

كانت معلومات وردت لضباط مباحث قسم شرطة مصر القديمة مفادها أن " عماد ب “32 سنة، عاطل ومقيم 2 شارع الفسطاط خرطة ابو السعود، يدير مصنع "بدون ترخيص " لتصنيع وتعبئة المعسل داخل عبوات مقلدة لماركات مشهورة مستخدماً خامات رديئة ومجهولة المصدر بداخل شقة، دائرة القسم بقصد التصرف فيها بالبيع لتحقيق أرباح غير مشروعة.

كشفت تحريات المباحث برئاسة المقدم إيهاب الصعيدي، تبين صحة ما ورد من معلومات، تم استهدافه بمأمورية بالاشتراك مع مفتشي بالمديرية أسفرت عن ضبطه، وعثر داخل الشقة على " جوال بلاستيك بداخله مخلوط عبارة عن نشارة خشب مطحون بتبغ سجائر، و20 لفة سولفان بدخلها معسل ، و8 باكت معسل زغلول ، و10 كرتونه معسل، و8 كرتونه معسل مدون عليها معسل سلوم ، و5 كرتونه معسل مدون عليها معسل الورده للدخان، و كرتونه معسل مدون عليها معسل البرج ، وكرتونه معسل مدون عليها معسل الخطاط، وجوال بداخله كمية من العبوات الفارغة تستخدم فى تعبئة المعسل ، و3 ميزان حساس " بإجمالي وزن286 ألف و200 كيلو جرام معسل ، وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها".

بمواجهته اعترف بإدارته المصنع بدون ترخيص وحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار بها لتحقيق أرباح غير مشروعة.

تحــــرر المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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