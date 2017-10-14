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"الإسكان": تعويض 1200 أسرة من أهالي "مثلث ماسبيرو"

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مصراوي Masrawy

"الإسكان": تعويض 1200 أسرة من أهالي "مثلث ماسبيرو"

01:14 م السبت 14 أكتوبر 2017

الدكتور أحمد درويش نائب وزير الإسكان

كتب- محمد عبدالناصر:

صرح الدكتور أحمد درويش نائب وزير الإسكان لتطوير العشوائيات، ورئيس لجنة تطوير منطقة ماسبيرو المشكلة بقرار من رئيس مجلس الوزراء، أنه تم تعويض حوالي 850 أسرة ماليا بشيكات بنكية وتسلمت حوالي 350 أسرة وحداتهم الجديدة بحي الأسمرات.

وأضاف "درويش"، أنه بذلك وصل إجمالي الأسر التي تسلمت تعويضات حوالي 1200 من إجمالي 4300 أسرة، مشيرًا إلى أن العمل يجري على قدم وساق لإنجاز مرحلة تعويض أهالي المنطقة أو نقلهم لحي الأسمرات طبقا لرغباتهم.

وأوضح نائب وزير الإسكان لتطوير العشوائيات، في بيان صحفي، السبت، أن لجنة تقييم العقارات المشكلة بقرار من محافظ القاهرة أعلنت تقييم جميع العقارات بالمنطقة والتي سوف يتم على أساسها حساب نصيب الملاك في مشروع إعادة تخطيط المنطقة لبدء تنفيذ الاتفاق مع ملاك الأراضي.

وأردف، أن عملية التقييم، تأتي لاستكمال خطوات المشروع الرائد الذي يعد التجربة الأولى للدولة لإعادة تخطيط المناطق المتدهورة عمرانيا.

وأكد "درويش"، أن المشروع يسير حتى الآن بخطى ثابتة وبتعاون جيد من جميع الجهات لاسيما أهالي المنطقة الشركاء الرئيسيين لعملية التطوير.

كانت لجنة تطوير مشروع ماسبيرو عقدت اجتماعًا يوم الخميس الماضي، برئاسة نائب وزير الإسكان الماضي ناقشت فيه سير عملية التعويضات لتلافي أية مشكلات قد تظهر في عملية الإخلاء.

كما ناقشت اللجنة التحضيرات للمرحلة القادمة من المشروع والتي سوف تتضمن تعويض شاغلي المحلات التجارية والورش الحرفية بالمنطقة والتي سوف يتم تعويضهم عن طريق بدائل متنوعة.

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