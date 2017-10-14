قبل زيارة "السيسي".. تنفيذ 40% من وحدات سكن مصر بالعلمين الجديدة (صور)

كتب- محمد عبدالناصر:

ينشر "مصراوي" صورا جديدة لوحدات سكن مصر بمدينة العلمين الجديدة، قبل زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية للمدينة؛ لافتتاح المرحلة الأولى منها نهاية أكتوبر الجاري.

ووصلت نسبة تنفيذ عمارات سكن مصر في مدينة العلمين الجديدة 40%، ويتم طرحها للحجز بداية العام المقبل، وجاري الانتهاء حاليا من تشطيبات 1920 وحدة سكنية ضمن الإسكان المتميز بالمدينة.

وسوف تطرح وزارة الإسكان 2000 وحدة سكنية ضمن المرحلة الثانية من مشروع سكن مصر، وتضمنت المرحلة الأولى 40 ألف وحدة بـ6 مدن جديدة.​