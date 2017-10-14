استشهاد شرطي بالقليوبية إثر إطلاق النيران تجاهه بمنطقة أبو زعبل
استشهاد شرطي بالقليوبية إثر إطلاق النيران تجاهه بمنطقة أبو زعبل
01:08 م السبت 14 أكتوبر 2017
كتب - محمد سامي:
استشهد أمين شرطة محمد عبده، من مركز شرطة الخانكة إثر إطلاق مجهولين الرصاص عليه من بندقية خرطوش.
وقال مصدر أمني:"إن الشرطي توجه لفحص بيان مشاجرة بقرية أبوزعبل وأثناء أداء مهام عمله جرى إطلاق أعيره نارية تجاه، فأصابته ما أدى إلى استشهاده".
وجرى تشكيل فريق بحثي بإشراف مدير أمن القليوبية واللواء محمد الألفي مدير المباحث الجنائية لتتبع الجناه والقبض عليهم.
وأخطرت النيابة العامة للتحقيق في الواقعة.
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