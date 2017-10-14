20 مليون جنيه لإنارة المصالح الحكومية بالطاقة الشمسية في الوادي الجديد
20 مليون جنيه لإنارة المصالح الحكومية بالطاقة الشمسية في الوادي الجديد
01:05 م السبت 14 أكتوبر 2017
لواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد
الوادي الجديد – محمد الباريسي:
قال مدير عام التخطيط والمتابعة بديوان عام محافظة الوادي الجديد: إن المحافظ اللواء محمد الزملوط خصّص 20 مليون جنيه كمرحلة أولى بهدف إنارة جميع المصالح الحكومية بالمحافظ بنظام الطاقة الشمسية.
وأضاف الأنور أن المشروع سيُنفذ على مراحل، ويستهدف توفير الطاقة الكهربية واستغلال المقومات البيئية، حيث تتمتع المحافظة بأعلى نسبة سطوع شمس على مستوى العالم.
وأكد في تصريحات خاصة لـ"مصراوي" أن المحافظة بدأت فعليًا في تنفيذ المشروع بمبنى الديوان العام بمدينة الخارجة بتكلفة 4 ملايين جنيه، ليجري تعميم المشروع على باقي المصالح الحكومية بالمراكز الإدارية الخمسة، بهدف ترشيد الطاقة.
إعلان
الأخبار المتعلقة
-
تشغيل 150 بئرًا بالطاقة الشمسية في الوادي الجديد
-
ارتفاع عدد ضحايا حادث تصادم سيارتين بالوادي الجديد إلى ٥ قتلى و١١مصابًا
-
مصرع 3 وإصابة 13 آخرين في تصادم سيارتين بالوادي الجديد
-
96% نسب توزيع الكتب التعلم الفني و100% للثانوي العام بالوادي الجديد
إعلان
إعلان