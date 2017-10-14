20 مليون جنيه لإنارة المصالح الحكومية بالطاقة الشمسية في الوادي الجديد

الوادي الجديد – محمد الباريسي:

قال مدير عام التخطيط والمتابعة بديوان عام محافظة الوادي الجديد: إن المحافظ اللواء محمد الزملوط خصّص 20 مليون جنيه كمرحلة أولى بهدف إنارة جميع المصالح الحكومية بالمحافظ بنظام الطاقة الشمسية.

وأضاف الأنور أن المشروع سيُنفذ على مراحل، ويستهدف توفير الطاقة الكهربية واستغلال المقومات البيئية، حيث تتمتع المحافظة بأعلى نسبة سطوع شمس على مستوى العالم.

وأكد في تصريحات خاصة لـ"مصراوي" أن المحافظة بدأت فعليًا في تنفيذ المشروع بمبنى الديوان العام بمدينة الخارجة بتكلفة 4 ملايين جنيه، ليجري تعميم المشروع على باقي المصالح الحكومية بالمراكز الإدارية الخمسة، بهدف ترشيد الطاقة.