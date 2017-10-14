ضبط موظف بريد حّول 70 ألف جنيه من أموال متوفيين لشقيقة زوجته

كتب- فتحي سليمان:

ألقى رجال مباحث شرطة البريد، القبض على موظف بمكتب بريد العباسية، لقيامه بتحويل أموال عملاء متوفيين لشقيقة زوجته، محاولاً صرف مبلغ 70 ألف جنيه لها

وقال مصدر أمني إن اللواء قاسم حسين مساعد وزير الداخلية لشرطة النقل والمواصلات، تلقى إخطاراً من العميد صلاح سالم رئيس مباحث شرطة البريد يفيد ضبط المتهم متلبساً باستغلال وظيفته، والتلاعب في الأموال المتروكة وشروعه في صرف مبلغ 70 ألف جنية لشقيقة زوجته باعتبارها وصية على تلك الأموال على خلاف الحقيقة.

تحرر محضر بالواقعة، وأمر مدير شرطة النقل بإحالته إلى النيابة العامة التي تولت التحقيقات.