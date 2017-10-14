حفتر: الأمن أولوية قصوى ولا حصانة لمن يستهدف أمن الشعب الليبي

بنغازي – (أ ش أ):

أكد المشير خليفة حفتر القائد العام للجيش الليبي اليوم السبت أن استتباب أمن المواطن والدولة بكل مؤساستها وحدودها يمثل أولوية قصوى، مشددا على أنه لا حصانة لمن يستهدف أمن الشعب الليبي.

وقال حفتر ـ في كلمه له خلال المؤتمر الأمني الأول للقوات المسلحة الليبية من بنغازي اليوم السبت ـ إن ليبيا تعيش مرحلة صراع عنيف بين أنصار الحياة والموت بين التقدم والتخلف وبين الانسانية وأعدائها، مؤكدا أن هذه المرحلة يتصدر فيها الأمن كل الاولويات ويتقدم فيها دور الأجهزة الامنية والعسكرية في إطار القانون واحترام حقوق الانسان على أدوار كل المؤسسات الأخرى بعد الانتصار على الإرهاب في ميادين القتال .

وأضاف المشير حفتر قائلا إن "اليوم تبدأ معركة الأمن بعد إعلان التحرير، أمن المواطن في أي مكان، أمن الدولة، أمن المجتمع بأسره وهو إمتداد طبيعي لحربنا ضد الإرهاب، علينا أن ندرك طبيعة الظواهر الأمنية التي تشكل التحدي الأكبر في تحقيق الاستقرار وأن نعمل على تطوير السياسات الامنية وتحديث الوسائل والتقنيات التي نستخدمها في تعاملنا مع هذه الظواهر".

وأشار إلى ضرورة أن يدرك الجميع أن الانتصار في معركة الأمن يمثل التتويج الحقيقي لعملية الكرامة وهو مقدمة أولى للانتصار في معركة بناء الدولة، مؤكدا أنه لا خيار أمامنا الا النصر وأن كل القطاعات التي يتطلع الشعب إلى ترميمها وتطويرها من أجل حياة أفضل أساسها استتباب الامن بكافة فروعه .

وتابع حفتر قائلا "علينا أن نتيقظ دوما وندرك أن قوي الإرهاب والإجرام تعمل ليل نهار بأقصى إمكانياتها للتسلل بينا لتشق صفوفنا وتبحث عن نقاط ضعفنا لتخترق مجالنا، وتتحين الفرص لتنفيذ عملياتها وتوظف كل إمكانياتها للنيل من أمننا واستقرارنا لكننا لهم بالمرصاد نتتبع خطواتهم ونرصد تحركاتهم فلن يفلحوا مهما اشتد كيدهم، ومهما تطورت تقنياتهم ومهما بلغت درجة تحصنهم فلا حصانة لمن يستهدف أمن الشعب".