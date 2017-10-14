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فوائد "الصيام المتقطع".. منها "إنقاص الوزن وزيادة الهرمونات"

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مصراوي Masrawy

فوائد "الصيام المتقطع".. منها "إنقاص الوزن وزيادة الهرمونات"

12:59 م السبت 14 أكتوبر 2017

فوائد "الصيام المتقطع".. منها "إنقاص الوزن وزياد

 كتب - هشام عواض:

"الصيام المتقطع" من أفضل الأنظمة الغذائية التي تساعد في إنقاص الوزن، وهناك فوائد أخرى له، بحسب موقع "المركز الوطني للمعلومات التقنية الحيوية"، الذي يعد أحد أفضل معاهد الصحة في العالم.

وهذا النوع من الصيام، هو الامتناع عن الأكل لعدد معين من الساعات يوميًا، على سبيل المثال 16 ساعة، ويسمح فقط بتناول الماء والمشروبات الخالية من السكر، أو المشروبات التي تحتوي على السكر دايت. وتتناول الطعام بشكل طبيعي أخر 8 ساعات في اليوم.

وهناك طريقة أخرى، هي بالصيام يومًا كاملًا 24 ساعة مرتين في الأسبوع.

ومن فوائد الصيام المتقطع، أنه يقلل من السعرات الحرارية التي يتناولها الناس ومن ثم المساعدة في إنقاص الوزن. بالإضافة إلى انخفاض الأنسولين، وتحسين حساسية الأنسولين، وهذا يساعد على عدم تخزين في الجسم.

ويساعد الصيام المتقطع على زيادة إفراز الهرمونات، خاصة هرمون النورادرينالين، الذي يكسر الخلايا الدهنية التي تسبب قصور في نمو عضلات الجسم بشكل كبير. بالإضافة إلى هرمون النمو الذي له دور في حرق الدهون وبناء العضلات.

ويساعد الصيام المتقطع على تجديد خلايا الجسم التالفة بشكل أفضل، مثل خلايا الجلد وكرات الدم الحمراء.

 

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