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21 أكتوبر.. محاكمة المتهمين بقتل عامل أمام زوجته بالشرقية

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مصراوي Masrawy

21 أكتوبر.. محاكمة المتهمين بقتل عامل أمام زوجته بالشرقية

12:49 م السبت 14 أكتوبر 2017

21 أكتوبر.. محاكمة المتهمين بقتل عامل أمام زوجته بالشرقية

الشرقية – فاطمة الديب:

تنظر محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، في جلسة 21 أكتوبر الجاري، أولى جلسات محاكمة المتهمين بقتل عامل أمام زوجته، بعد سرقة دراجته البخارية بنطاق مركز صان الحجر.

كان اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارًا من اللواء هشام خطاب، مدير المباحث الجنائية، يفيد بوصول "ممدوح أحمد محمد المزين" 22 عامًا، عامل، مُقيم بعزبة "الشافعي" التابعة لدائرة مركز أولاد صقر، إلى مستشفى "الصوفية" بأولاد صقر، مصابًا بطلق ناري، وتوفي فور وصوله متأثرًا بإصابته.

وتبين من التحريات الأولية، أنه أثناء قيادة المجني عليه دراجته البخارية، برفقة زوجته، وحال مروره بناحية عزبة "بهنس" التابعة لمركز صان الحجر، اعترض مجهولون طريقه وحاولوا سرقة الدراجة وعندما قاومهم، أطلقوا عليه النيران، فيما تجمهر عدد من أقارب المجني عليه أمام المستشفى؛ للمطالبة بسرعة التشريح وضبط الجناة.

تم تشكيل فريق بحث جنائي بإشراف اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، ورئاسة اللواء هشام خطاب، مدير المباحث الجنائية، ضم ضباط مباحث مركز صان الحجر برئاسة النقيب محمود كمال، وضباط مباحث مركز أولاد صقر، برئاسة النقيب مصطفى بليغ.

وأسفرت جهود فريق البحث الجنائي، عن أن وراء الواقعة كلًا من: "السيد.م.الـ.ع" وشهرته "بعكوكة" 19 عامًا، سبق اتهامه في عدة قضايا متنوعة، و"محمود.م.س" عاطل، و"أحمد.م.ع" وشهرته "أحمد العزبي" عاطل، ومقيمين جميعهم بناحية "الصوفية" التابعة لدائرة مركز اولاد صقر.

تم ضبط المتهمين والسلاح المُستخدم في الواقعة، وبالعرض على النيابة العامة قررت إحالتهم محبوسين إلى محكمة الجنايات.

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