السعي للرزق ينقذ عاملا من الموت حرقا مع أسرته في أسوان

أسوان- (مصراوي):

نجا رب أسرة بأسوان من الموت حرقا مع أسرته والتي احترق منزلهم بقرية الطوناب بمركز إدفو صباح اليوم السبت، ونتج عن الحريق مصرع الجدة والابن والبنت فبعد خروج الأب للبحث عن رزقه وقع الحريق وباقي أفراد الأسرة نائمون، ورجحت المعاينة المبدئية أن يكون الحريق بسبب انفجار أسطوانة بوتاجاز.

"عم رجب عبد الراضي"، عامل بسيط من قرية الطوناب بمركز إدفو بمحافظة أسوان يستيقظ كل يوم ليصلي الفجر وبعدها تبدأ رحلته سعيا للرزق حيث يذهب إلى مدينة إدفو وينتظر مع زملائه من عمال اليومية حتى يأتي من يطلبهم للعمل.

ويعود عم رجب آخر اليوم بيوميته للإنفاق على أسرتيه، حيث تزوج من بعد وفاة زوجته الأولى منذ 4 سنوات والتي أنجب منها "آية وإسلام" تزوج بسيدة ثانية وهي الآن تنتظر في بيت أسرتها لوضع مولودها.

خرج عم رجب فجر اليوم وترك آية وإسلام نائمين ومعهما والدته "أم محمد"، وبعد خروجه بساعتين اشتعلت النار في المنزل وهرع الجيران لمساعدة رجال الإطفاء في السيطرة على الحريق وإنقاذ السكان ولكن محاولتهم باءت بالفشل ولقيت والدة عم رجب مصرعها وابنته "آية" بالصف الثاني الثانوي وابنه "إسلام" بالصف الثاني الإعدادي، وتم نقل الجثامين لمستشفى إدفو.

تلقى مدير أمن أسوان اللواء فتح الله حسني، إخطارًا من مدير المباحث العميد محمود عوض، يفيد بمصرع 3أشخاص من أسرة واحدة، عقب اشتعال النيران في منزلهم بقرية الطوناب بمركز إدفو.

وأثبتت التحريات الأولية أن سبب الحريق يرجع إلى انفجار أسطوانة البوتاجاز أثناء تواجد الجدة والابن والابنة داخل المنزل ولقوا مصرعهم في الحال.

وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.