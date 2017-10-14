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ممرضة تطعن طبيبا في رقبته بمعهد الكبد في كفر الشيخ

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مصراوي Masrawy

ممرضة تطعن طبيبا في رقبته بمعهد الكبد في كفر الشيخ

12:46 م السبت 14 أكتوبر 2017

ممرضة تطعن طبيبا في رقبته بمعهد الكبد في كفر الشيخ

كفر الشيخ - (مصراوي)

طعنت ممرضة بمعهد أبحاث الكبد والقلب بمحافظة كفر الشيخ، اليوم السبت، أحد أطباء المعهد في رقبته، أثناء تأدية عمله.

كان الدكتور زيدان المنشاوي، مدير عام مستشفى كفر الشيخ العام، تلقى إخطارًا من الدكتور عاطف حفني، مدير قسم الاستقبال والطوارئ بالمستشفى، بوصول الدكتور "عصام م.هـ"، أخصائي باطنة وكبد، بمعهد أبحاث الكبد والقلب بكفر الشيخ، ونائب مدير المعهد، مصابًا بطعن في الرقبة، نتيجة ادعاء تعدي ممرضة عليه.

وأكد طبيب بمعهد أبحاث الكبد والقلب بكفر الشيخ، فضل عدم ذكر اسمه- فى تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، اليوم السبت، أن الممرضة تعاني من اضطرابات نفسية، وكانت في عطلة مرضية، وحضرت اليوم للمعهد مرتدية النقاب، وأثناء مرور المجني عليه نائب مدير المعهد طعنته بسلاح أبيض سكين.

قررت إدارة المستشفى حجز الطبيب المجني عليه، نائب مدير معهد الكبد، لتلقيه العلاج اللازم، بعدما تبين من التقرير الطبي لحالته، وجود قطع بالرقبة، فيما جرى إلقاء القبض على تلك الممرضة، وجار مناقشتها بمعرفة رجال الشرطة.

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مصراوي Masrawy

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