تأجيل محاكمة المتهم بخطف وقتل الطفلة "دهب" بالشرقية لـ 2 نوفمبر

الشرقية – فاطمة الديب

قررت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، برئاسة المستشار محمود الكحكي، رئيس المحكمة، اليوم السبت، تأجيل محاكمة عاطل؛ متهم في القضية رقم 3584 جنايات منيا القمح لسنة 2015، بخطف طفلة وقتلها، لجلسة الثاني من نوفمبر؛ للمرافعة النهائية.

كانت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة منيا القمح، تلقت بلاغًا بعثور أهالي قرية "السعديين" على جثة الطفلة "دهب رضا" 4 سنوات، مُلقاة بجوار منزل أحد الأهالي، بعد 10 ساعات من اختفائها بالقرية.

وتوصلت تحريات فريق البحث الجنائي، إلى أن وراء ارتكاب الواقعة "أمير.م.ع" 20 عامًا، جار أهل الطفلة؛ وذلك لمروره بضائقة مالية، حيث خطف الطفلة أثناء لهوها أمام منزلها، ثم أرسل رسالة هاتفية إلى والدها يطلب منه فدية مالية 100 ألف جنيه، وأعطاه فرصة يومين لتدبير المبلغ المطلوب، قبل أن يذهب إليه لمواساته، ومعرفة كيف سيقوم بتدبير المبلغ.

وأوضحت التحريات، أن المتهم ترك الطفلة بالطابق الأول من مسكن العائلة الذي يقيم فيه بمفرده، وعندما صرخت خوفًا منه، كتم أنفاسها وخنقها بسلك كهرباء، قبل أن يتخلص منها ويرمي بجثتها بجوار منزله، ثم ذهب لحضور جنازتها والصلاة عليها، فيما أشارت التحقيقات إلى أن المتهم كان مرتبطًا بفتاة منذ 3 سنوات وقتها ولم يستطع تدبير نفقات الزواج، فعزم على خطف الطفلة وطلب فدية من أسرتها.

جرى ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وبالعرض على النيابة العامة قررت إحالته محبوسًا إلى محكمة الجنايات.