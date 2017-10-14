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من هو الرجل الثاني في محافظة السويس المتهم بتلقي رشوة 200 ألف جنيه؟

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مصراوي Masrawy

من هو الرجل الثاني في محافظة السويس المتهم بتلقي رشوة 200 ألف جنيه؟

12:43 م السبت 14 أكتوبر 2017

من هو الرجل الثاني في محافظة السويس المتهم بتلقي رشوة 200 ألف جنيه؟

أرشيفية

السويس – (مصراوي):

 

ألقى أعضاء الرقابة الإدارية في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، القبض على اللواء "ش . س" السكرتير العام لمحافظة السويس، بتهمة تلقيه رشوة مالية (200 ألف جنيه) من أحد رجال الأعمال، مقابل التغاضي عن بناء برج مخالف على أراضي الدولة بدائرة حي الأربعين.

ونرصد فيما يلي أهم محطات عمل سكرتير عام السويس، والذي يشتهر بأنه الرجل الثاني في المحافظة..

فور انتهاء خدمته في أحد الأجهزة السيادية عام 2012، اختير لتولي رئاسة حي شمال الغردقة، ثم صدر قرار من وزير التنمية المحلية في 11 فبراير 2013 بنقله إلى الأمانة العام للحكم المحلي بمحافظة القاهرة.

وبعد عامين ونصف من العمل بالعاصمة، صدر قرار في 29 أكتوبر2015 من وزير التنمية المحلية، بتعيينه سكرتيرًا عامًا لمحافظة السويس.

ومنذ ذلك الحين، بدأ السكرتير العام، شخصًا جادًا، وعقب لقائه اللواء العربي السروي محافظ السويس في ذلك الوقت، طلب عقد اجتماع مع رؤساء الأحياء، وعرض ملفات المشروعات المهمة التي تحتاج إلى متابعة دورية.

وطلب من رؤساء الأحياء، ومديري الإدارات، إعداد تقرير عن كل حي وإدارة، والمشكلات التي تواجههم، والسلبيات الموجودة بها، مع وضع حلول واقتراحات لكل مشكلة.

وبحسب مصدر مسؤول في ديوان عام المحافظة، فإن السكرتير العام بحكم منصبه، كان يحصل على مبلغ 200 ألف جنيه، حصة قانونية له من المزادات التي تعلن عنها المحافظة لبيع قطع أراضي تتجاوز قيمتها 10 ملايين جنيه، وهو المبلغ ذاته الذي اتهم بتلقيه كرشوة لتسهيل بناء عقار مخالف.

يذكر أن السكرتير العام  نُقل إلى مقر نيابة أمن الدولة العليا للتحقيق في القضية.

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