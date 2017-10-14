سقوط طائرة في البحر قبالة سواحل كوت ديفوار بسبب الأمطار الغزيرة
سقوط طائرة في البحر قبالة سواحل كوت ديفوار بسبب الأمطار الغزيرة
12:49 م السبت 14 أكتوبر 2017
ارشيفية
أبيدجان - (د ب أ):
سقطت طائرة في البحر قبالة سواحل كوت ديفوار بسبب أمطار غزيرة، طبقا لما ذكرته هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) اليوم السبت.
وسقطت الطائرة بعد وقت قصير من إقلاعها من المطار الدولي بالمدينة الرئيسية، أبيدجان.
وقالت مصادر أمنية إن طائرة نقل البضائع كانت تقل شحنة للجيش الفرنسي.
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