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سقوط طائرة في البحر قبالة سواحل كوت ديفوار بسبب الأمطار الغزيرة

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مصراوي Masrawy

سقوط طائرة في البحر قبالة سواحل كوت ديفوار بسبب الأمطار الغزيرة

12:49 م السبت 14 أكتوبر 2017

سقوط طائرة في البحر قبالة سواحل كوت ديفوار بسبب الأمطار الغزيرة

ارشيفية

أبيدجان - (د ب أ):

سقطت طائرة في البحر قبالة سواحل كوت ديفوار بسبب أمطار غزيرة، طبقا لما ذكرته هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) اليوم السبت.

وسقطت الطائرة بعد وقت قصير من إقلاعها من المطار الدولي بالمدينة الرئيسية، أبيدجان.

وقالت مصادر أمنية إن طائرة نقل البضائع كانت تقل شحنة للجيش الفرنسي.

 

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