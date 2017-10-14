أمن الجيزة يكشف تفاصيل مقتل حداد داخل مسكنه بالبدرشين

كتب- علاء عمران:

نجحت الأجهزة الأمنية بالجيزة، برئاسة اللواء هشام العراقي مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، في كشف غموض، وتحديد وضبط مرتكبة واقعة قتل حداد بمسكنه بالبدرشين وسرقته.

قالت وزارة الداخلية في بيان لها، اليوم السبت، إن أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة برئاسة اللواء ابراهيم الديب مدير الادارة العامة لمباحث الجيزة ، تمكنت من كشف غموض وتحديد وضبط مرتكبي واقعة العثور على جثة ( حداد – 60 عاما ) داخل مسكنه الكائن بدائرة مركز شرطة البدرشين مصاب بجروح بالرأس ، وسرقة ( هاتفه المحمول ، بعض المنقولات ) من داخل مسكنه .

واضاف البيان، أنه تم تشكيل فريق بحث جنائي توصلت جهوده إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (ربة منزل – 46 سنة مقيمة بدائرة مركز شرطة البدرشين) .

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافها وضبطها وبمواجهتها اعترفت بارتكابها الواقعة بدافع السرقة ولوجود خلافات بينهما، وبإرشادها تم ضبط المسروقات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التي باشرت التحقيق.