وزير الداخلية يوافق على رد الجنسية المصرية لـ 14 مواطنًا

كتب - محمد الصاوي وعلاء عمران:

أصدر وزير الداخلية،قرارًبالموافقعلى رد الجنسية المصرية لـ 14 مواطنا بناء على طلبهم.

كما أصدر الوزير قرارًا - نشرته الجريدة الرسمية، اليوم السبت، بالسماح لـ 43 مواطنا بالتجنس بجنسيات أجنبية مع عدم احتفاظهم بالجنسية المصرية.

وأصدر عبد الغفار، قرارا بالموافقة على تجنس 22 مواطنا بجنسيات أجنبية مع احتفاظهم بالجنسية المصرية.