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وزير الداخلية يوافق على رد الجنسية المصرية لـ 14 مواطنًا

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مصراوي Masrawy

وزير الداخلية يوافق على رد الجنسية المصرية لـ 14 مواطنًا

12:45 م السبت 14 أكتوبر 2017

وزير الداخلية يوافق على رد الجنسية المصرية لـ 14 مواطنًا

كتب - محمد الصاوي وعلاء عمران:

أصدر وزير الداخلية،قرارًبالموافقعلى رد الجنسية المصرية لـ 14 مواطنا بناء على طلبهم.

كما أصدر الوزير قرارًا - نشرته الجريدة الرسمية، اليوم السبت، بالسماح لـ 43 مواطنا بالتجنس بجنسيات أجنبية مع عدم احتفاظهم بالجنسية المصرية.

وأصدر عبد الغفار، قرارا بالموافقة على تجنس 22 مواطنا بجنسيات أجنبية مع احتفاظهم بالجنسية المصرية.

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