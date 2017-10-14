اختيار عمرو موسى لعضوية هيئة حكماء الاتحاد الإفريقي

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

اختارت مفوضية الاتحاد الإفريقى، عمرو موسى الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية، لعضوية هيئة حكماء إفريقيا، الذى شغر بانتهاء مدة الدبلوماسى الجزائري الأخضر الإبراهيمى، وهو نفس المقعد الذى كان يشغله الرئيس الجزائرى السابق أحمد بن بله عند إنشاء اللجنة عام 2007، حسب بيان صادر عن مكتب عمرو موسى.

وأكد موسى، عقب عودته بعد رحلة إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا شارك فيها للمرة الأولى في اجتماعات اللجنة، حيوية الدور الذي تلعبه لجنة حكماء إفريقيا، والدور الإيجابي الذي لعبته مع مصر بعد ثورة الثلاثين من يونيو من خلال الزيارات التي قامت بها اللجنة في القاهرة وأديس أبابا وعدد من العواصم الإفريقية، مشيرا إلى أهمية عودة مصر إلى الإيجابية والوجود في الدوائر الإفريقية ودفاعها عن مصالح القارة أيضا.

وأشار البيان إلى أن التشكيل الجديد لهيئة حكماء إفريقيا من 5 أعضاء، لتعزيز دور مجلس السلم والأمن الإفريقي في منع نشوب النزاعات والصراعات في القارة السمراء، وتضم الهيئة كلا من عمرو موسى وزير خارجية مصر الأسبق والأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية، وإلين چونسون سيرليف رئيسة جمهورية ليبيريا والحائزة على جائزة نوبل للسلام، والحقوقي هونورين نزيت بتيجي وزير الشئون الاجتماعية السابق بالجابون، وهيلفيكپوني پوهامبا رئيس جمهورية ناميبيا السابق عضوا ورئيسا، ود.سبيسيوزا وانديرا كازابوي النائب السابق للرئيس الأوغندي.

شاهد أيضا

تتكون هيئة حكماء إفريقيا من خمسة ممثلين يمثلون مناطق الشمال والشرق والجنوب والغرب ووسط إفريقيا؛ وتعني الهيئة بالنقاش حول مشكلات القارة وحل النزاعات والخلافات حول الدول الإفريقية، وتقوم بتقديم المشورة إلى مجلس السلم والأمن الإفريقي بشأن المسائل ذات الصِّلة لمنع الصراعات وإدارتها وحلها.

يذكر أن لجنة الحكماء منذ تأسيسها في عام 2007 قامت بدور بارز في حل الصراعات وبناء السلام، بما في ذلك: النزاعات المتعلقة التي تنشب على أثر الانتخابات في القارة. كما كانت تتولى ملف والعدالة والمصالحة الوطنية في مجال حقوق النساء والأطفال في النزاعات المسلحة؛ والديمقراطية والحكم.

كانت لجنة الحكماء الأولى تضم كلا من السياسيين (أحمد بن بيلا، الرئيس الجزائري الأسبق عضوا ورئيسا للجنة (توفي في ٢٠١٢)؛ وسالم أحمد سالم من تنزانيا؛ والزابيت كي بوجنون من بنين؛ وميخائيل تروفودا من (ساوتومي وبرنسيب)؛ وبريجاليا بام من جنوب إفريقيا.