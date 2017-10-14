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مران الأهلي| غياب صالح جمعة.. والسعيد يواصل التأهيل

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مران الأهلي| غياب صالح جمعة.. والسعيد يواصل التأهيل مران الأهلي| غياب صالح جمعة.. والسعيد يواصل التأهيل

التحرير

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أدى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مرانه الصباحي اليوم السبت، على ملعب مختار التتش، بمقر النادي بالجزيرة.

وخصص حسام البدري، المدير الفني، فقرة خاصة خلال المران لبناء الهجمات بشكل صحيح، كما قسم اللاعبين مجموعتين دفاعية وأخرى هجومية، مطالبا اللاعبين بالسرعة والتحرك خلال بناء اللعب من الخلف للأمام.

وواصل عبد الله السعيد، لاعب الفريق أداء التدريبات التأهيلية، حيث يعاني من شد فى العضلة الخلفية، والذي غاب على أثرها عن مباراة الأهلي الماضية، وايضًا مباراة الوطني أمام الكونغو.

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وغاب عن المران صالح جمعة، لاعب وسط الفريق، حيث يخضع لفحص طبي خارج النادي للاطمئنان على إصابة عينه التي لحقت به في مباراة الاتحاد السكندري.

وأدى شريف إكرامي حارس مرمى الفريق جانب من التدريبات البدنية والجري قبل أن يخضع لتدريبات في الجيم على هامش المران.

ويستعد الأهلي لمواجهة الرجاء في لقاء مؤجل من الجولة الثانية، بعد فوز الأحمر على الاتحاد بهدفين دون رد، ضمن الجولة الخامسة

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التحرير

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