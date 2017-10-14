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رسميًا.. 50 ألف مشجع لموقعة الأهلي والنجم الساحلي

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رسميًا.. 50 ألف مشجع لموقعة الأهلي والنجم الساحلي رسميًا.. 50 ألف مشجع لموقعة الأهلي والنجم الساحلي

التحرير

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أكد وليد مهدي، مدير إدارة المباريات بالأهلي، أن الأمن وافق رسميًا، على زيادة جماهير مباراة الأحمر والنجم الساحلي، المقرر إقامتها يوم 22 أكتوبر المقبل إلى 50 ألف مشجع.

وقال «مهدي» في تصريحات خاصة لـ«التحرير»، إن محمود طاهر رئيس الأهلي، أجرى اتصالًا هاتفيًا باللواء مجدي عبد الغفار، وزير الداخلية، نقل له خلاله تحية وتقدير القلعة الحمراء لتعاون رجال الأمن وطلب منه السماح بزيادة الجماهير لموقعة النجم الساحلي خاصة بعد نجاح تجربة مباراة والكونغو.

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وتابع «مهدي» أن وزير الداخلية استجاب لطلب طاهر ليرتفع عدد الجماهير إلى 50 ألف مشجع.

وكان الأهلي خسر من النجم في ذهاب نصف النهائي بنتيجة (1-2) قبل أن يلعبا في برج العرب يوم 22 أكتوبر المقبل مباراة الإياب.

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التحرير

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