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ضبط عاطل وميكانيكي سرقا سيارة سائق في إسطبل عنتر

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مصراوي Masrawy

ضبط عاطل وميكانيكي سرقا سيارة سائق في إسطبل عنتر

12:29 م السبت 14 أكتوبر 2017

ضبط عاطل وميكانيكي سرقا سيارة سائق في إسطبل عنتر

عاطل وميكانيكي

كتب – فتحي سليمان وسامح غيث:

ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، اليوم السبت، عاطل وميكانيكي سرقا سيارة سائق بمنطقة القديمة وساوماه على إعادتها مقابل مبلغ مالي 15 ألف جنيه.

تلقى قسم شرطة مصر القديمة بلاغا من " أحمد م" 31 سنة، سائق ومقيم 28 شارع السعادة من شارع المحجر ـ إسطبل عنتر، باكتشافه سرقة السيارة ملكه، أثناء توقفها أسفل العقار سكنه، وتلقى اتصال تليفوني من هاتف محمول " محدد " ساومه خلاله المتصل علي دفع مبلغ 15 ألف جنيه مقابل إعادة السيارة واتفق معه على التقابل بمنطقة صقر قريش ـ دائرة قسم شرطة البساتين لاستلام المبلغ المتفق عليه وإعادة السيارة.

بإعداد الأكمنة اللازمة بالمكان المشار إليه تمكن ضباط مباحث القسم من ضبط" حسين ا" 27 سنة، عاطل، و " وائل ن" 31 سنة، ميكانيكي.

بمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بأسلوب " المفتاح المصطنع " تم بإرشادهما ضبط السيارة بمكان إخفائها، وبعرضها على المجني عليه تعرف عليها واتهمهما بالسرقة.

تحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق، جارى تطوير مناقشتهما عما ارتكباه من أخري

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