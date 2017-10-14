الاشتباه في وشاية موظفين ألمان بلاجئين أتراك لدى وسائل إعلام تركية

برلين - (د ب أ):

كشف تقرير إعلامي ألماني عن اتهام طالبي لجوء أتراك موظفين في هيئات ألمانية معنية بشؤون الأجانب بالوشاية ضدهم لدى وسائل إعلام مقربة من النظام الحاكم في تركيا.

وفي تقرير استقصائي مشترك تحدثت مجلة "دير شبيجل" الألمانية وشبكة "إيه آر دي" الإعلامية اليوم السبت عن لاجئين أتراك حددت صحف أو محطات تليفزيونية تركية أماكن إقامتهم في ألمانيا، ووصمتهم بالإرهاب، وذلك عقب فترة قصيرة من إجراء هؤلاء الأتراك محادثات في الهيئة الاتحادية لشؤون الهجرة واللاجئين في ألمانيا أو في هيئات ألمانية أخرى معنية بشؤون الأجانب.

وذكرت "دير شبيجل" التي امتنعت عن ذكر أماكن محددة حماية للأفراد المعنيين، أن الشرطة تجري تحقيقات في حالتين على الأقل.

وذكرت الهيئة الاتحادية لشؤون الهجرة واللاجئين لوسائل الإعلام أنها اضطرت خلال هذا العام للاستغناء عن خدمات مترجمين فوريين في 15 حالة "بسبب انتهاكهم لالتزام الحيادية على وجه الخصوص"، موضحة في المقابل أنه لم يتم الكشف عن تورط أي موظفين في نقل معلومات عن طالبي لجوء لسلطات تركية.

واقترح رئيس حزب الخضر الألماني المنحدر من أصول تركية، جيم أوزدمير، تشديد إجراءات المراجعة الأمنية للمترجمين الفوريين في تلك الهيئات.