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أقباط بلاقيود تطالب بمحاسبة المتورط في قتل المصريين

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أقباط بلاقيود تطالب بمحاسبة المتورط في قتل المصريين أقباط بلاقيود تطالب بمحاسبة المتورط في قتل المصريين


> قال الناشط القبطى شريف رمزى مؤسس حركة أقباط بلا قيود ، أن رؤية المستقبل ترتبط بشكل أساسى بدعم دولة القانون فى ، الشق العاجل الذى لابد إنجازه فى القريب العاجل هو مُحاسبة كل من تورط فى سفك دماء الأبرياء أو الترويج للفتنة بين آطياف الشعب المصرى، دون الانسياق وراء دعاوى الانتقام من المُعارضين، لأن الاحتكام إلى القانون واحترام مبادىء حقوق الإنسان هُما الضمانة الأساسية الاستمرار الانسانية وعدم تحول المُجتمع إلى الوحشية وشريعة الغاب، ولا ينبغى أن نسمح لمخاوفنا أن تدفعنا لإنكار المبادىء والأخلاق، حتى وإن كنا فى مواجهة مع خصم لا يعرف الإخلاق.

وأضاف رمزى : لابد من البدء الفورى فى عملية تقييم شاملة للحالة السياسية فى مصر تمهيداً لوضع دستور جديد يؤسس لحياة ديمقراطية تستوعب كل آطياف الشعب ولا تستثنى آحداً ولابد من إعادة النظر فى المواد التى تُرسخ للتمييز وعدم المساواة بين المواطنين على آساس الدين أو الجنس بحيث تتماشى مع الإعلان العالمى لحقوق الإنسان وقيم العدل والإخاء بين جميع البشر.
> وطالب “رمزى” وسائل الإعلام بانتهاج أسلوب التوعية السياسية من خلال مُتخصصين فى هذا المجال، بعيداً عن لغة الكراهية أو الشحن والاستقطاب، وبدء مرحلة جديدة من المُصالحة المبنية على العدل واستبعاد كل من أفسد الحياة السياسية بدعوات العنف والإرهاب.

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