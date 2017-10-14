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القبض على تاجر سلاح بحوزته أسلحة وذخيرة بالأميرية

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مصراوي Masrawy

القبض على تاجر سلاح بحوزته أسلحة وذخيرة بالأميرية

12:14 م السبت 14 أكتوبر 2017

القبض على تاجر سلاح بحوزته أسلحة وذخيرة بالأميرية

كتب - فتحي سليمان وسامح غيث:

ألقى ضباط الإدارة العامة لمباحث القاهرة، بقيادة اللواء محمد منصور مدير المباحث، القبض على جزار بحوزته أسلحة نارية، وخرطوش، واعترف بشروعه الاتجار فيها، فتمت إحالته للنيابة العامة التي تولت التحقيقات.

وردت معلومات للعميد حسام عبدالعزيز رئيس مباحث قطاع شمال القاهرة، تفيد أن "محمد م غ"، 32 سنة، جزار، يزاول نشاطا غير مشروع في تجارة الأسلحة النارية.

كشفت التحريات صحة المعلومات، وتم ضبط المتهم اثناء تواجده بشارع الخليج المصري، وعثر بحوزته على (بندقية خرطوش، وفرد خرطوش، وفرد روسي، وطبنجة بلي، و12 طلقة، و56 طلقة خرطوش، و29 طلقة بلي).

بمواجهة المتهم اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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