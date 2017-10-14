تأجيل محاكمة 213 متهمًا من عناصر "تنظيم بيت المقدس" لـ 21 أكتوبر

كتب- عمرو علي:

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم السبت، تأجيل محاكمة 213 متهمًا من عناصر تنظيم "بيت المقدس"، لارتكابهم 54 جريمة، تضمنت اغتيالات لضباط شرطة، ومحاولة اغتيال وزير الداخلية السابق اللواء محمد إبراهيم، وتفجيرات طالت منشآت أمنية عديدة، لـ 21 أكتوبر لسماع الشهود.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين فتحي الروينى وخالد حماد، وسكرتارية أيمن القاضي ووليد رشاد.

وقبل تأجيل الجلسة استمعت المحكمة لشاهد الإثبات الثالث النقيب أحمد إحسان، وقال بعد حلف اليمن، إنه كان من ضمن طاقم حراسة وزير الداخلية الأسبق اللواء محمد إبراهيم إبان تفجير موكبه، وبعد انطلاق موكب الوزير من منزله بدقائق بالقرب من تقاطع شارع مصطفى النحاس شك في أحد الأشخاص يستقل سيارة ويرتدى لبس عسكري.

وأضاف الشاهد أنه عقب إخطار القيادات بما شاهده في تقاطع شارع مصطفى النحاس حدث الانفجار، وأنه أصيب بكدمات وثقب في الإذن من جراء الانفجار.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين ارتكاب جرائم تأسيس وتولى القيادة والانضمام إلى جماعة إرهابية، تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على حقوق وحريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، والتخابر مع منظمة أجنبية المتمثلة فى حركة حماس "الجناح العسكري لتنظيم جماعة الإخوان"، وتخريب منشآت الدولة، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والشروع فيه، وإحراز الأسلحة الآلية والذخائر والمتفجرات.