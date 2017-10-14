فتاة تستعين بخطيبها لسرقة مجوهرات نجلة خالتها في الساحل

كتب – فتحي سليمان وسامح غيث:

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، اليوم السبت، في كشف غموس سرقة مشغولات ذهبيه وهواتف محمولة من مسكن ربة منزل، حيث تبين أن وراء ارتكاب الواقعة نجلة خالتها وخطيبها.

تلقى قسم شرطة الساحل بلاغا من" سمر س" 30 سنة، ربة منزل ومقيمة 18 شارع الأهوانى، دائرة القسم، باكتشافها سرقة كمية من المشغولات الذهبية عبارة عن (خاتم الماظ على شكل ثعبان، 6 خاتم مختلفة الإشكال، 7 سلسلة،2 كولية، كف، أسوره على شكل ثعبان، 3 تعليقات ،4 انسيال) ولاعة ذهب ماركة ديون، ساعة بفصوص ألماظ ،4 هواتف محمولة مبلغ مالي 800 جنيه ولم تتهم أو تشتبه في أحد بارتكاب الواقعة.

كشفت تحريات المقدم علاء خلف رئيس مباحث قسم شرطة الساحل أن وراء ارتكاب الواقعة "محمد ع" 30 سنة، عامل ديكور، وخطيبته "ريهام ح غ" 20 سنة، حاصلة على دبلوم صنايع ومقيمة (نجله خالة المجني عليها).

تم ضبطهما وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة وأضافت الثانية بأنها نظرا لمرورها بضائقة مالية ولارتباطها بصلة قرابة مع المجني عليها وعلمها باحتفاظها بمشغولات ذهبية قيمة ومبالغ مالية بمسكنها خططت بالاشتراك مع المتهم الأول لسرقتها ، موضحة أنها توجهت لمسكن المجني عليها بدعوى زيارتها وقامت بمغافلتها والاستيلاء على مفتاح الشقة واصطناع نسخه منه وإعادته مرة أخرى دون علم المجني عليها ثم سلمت النسخة للمتهم الأول وبتاريخ الواقعة استغلا عدم تواجدها بالشقة سكنها وتوجه المتهم الأول للشقة وتمكن من الدخول باستخدام المفتاح المصطنع واستولى على المسروقات.

تم بإرشاد الأخيرة ضبط كافة المسروقات بمسكن والدها، باستدعاء المجني عليها تعرفت على المضبوطات، واتهمتهما بالسرقة.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.