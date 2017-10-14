تفعيل 20 كاميرا على أكتاف ضباط المرور بقنا
تفعيل 20 كاميرا على أكتاف ضباط المرور بقنا
12:17 م السبت 14 أكتوبر 2017
أرشيفية
قنا - (مصراوي):
قال اللواء حسن لطفي مدير مرور قنا، إنه تم تفعيل خدمة كاميرات تسجيل تعلق على أكتاف ضباط مرور قنا لضبط التعامل بين الضابط والمواطن خلال خدمات الحملات المرورية بشوارع محافظة من أجل متابعة حسن معاملة المواطنين .
وأضاف لطفي في تصريح خاص لـ"مصراوي"، أن 20 كاميرا وزعت على ضباط الخدمات المرورية على مستوى مراكز قنا من أجل تحقيق المعايير العامة لوزارة الداخلية في حسن معاملة المواطنين وضبط التجاوزات الواردة أثناء الخدمة المرورية عبر تلك الخدمات سواء كانت من الضابط أو المواطن أثناء الخدمة.
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