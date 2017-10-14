11 ألف طن "كوارتز" تغادر ميناء سفاجا للنرويج

جنوب سيناء- داليا منير:

صرح ملاك يوسف المتحدث الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، بأن ميناء سفاجا شهد وصول وسفر 1195 راكبا وتداول 179 شاحنة، وذلك من خلال استقبال العبارة أمانة وعلى متنها 302 راكب و33 شاحنة بضائع و13 سيارة بينما تغادرالسفينة BBC Sten Hoeft وعلى متنها 11 ألف طن كوارتز متجهة إلى النرويج.

بينما شهد الميناء بالأمس استقبال السفينة BBC Averest وعلى متنها 9 طرود بوزن 385 طن قادمة من إيطاليا والسفينتين عمان وبوسيدون إكسبريس وعلى متنها 140 راكبا و77 شاحنة بضائع وشاحنتي عفش و3 سيارات وغادرت السفينتين أمانة والحرية وعلى متنهم 753 راكبًا و60 شاحنة بضائع و41 سيارة.

وفي نفس السياق يشهد ميناء نويبع وصول وسفر 943 راكبًا بميناء نويبع وتداول 56 شاحنة، وذلك من خلال استقبال السفينتين سينا وآيلة وعلى متنهم 312 راكبًا و13 برادا و8 تريلات وسيارتين.

فيما شهد الميناء بالأمس استقبال السفينة سينا وعلى متنها 314 راكبًا و5 برادات و6 تريلات و5 سيارات وغادرت السفينتين سينا وآيلة وعلى متنهم 317 راكبًا و5 برادات و19 تريلا و5 سيارات.