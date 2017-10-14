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تشغيل 150 بئرًا بالطاقة الشمسية في الوادي الجديد

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مصراوي Masrawy

تشغيل 150 بئرًا بالطاقة الشمسية في الوادي الجديد

12:15 م السبت 14 أكتوبر 2017

تشغيل 150 بئرًا بالطاقة الشمسية في الوادي الجديد

الوادي الجديد – محمد الباريسي:

بدأت وزارة الري والموارد المائية، اليوم السبت، تشغيل 150 بئرًا للزراعة في محافظة الوادي الجديد بنظام الطاقة الشمسية بدلًا من الديزل والسولار.

وأكد وكيل وزارة الري بالوادي الجديد، المهندس مجدي الشحات، أن الوزارة نفّذت 85% من مشروع تشغيل 25 بئرًا بالطاقة الشمسية، لتدخل الخدمة مباشرة بداية شهر نوفمبر المقبل.

وأضاف الشحات، أنه جري تسليم مواقع 26 بئرًا أخرى للشركات المنفذة لتشغيلها بنظام الطاقة الشمسية، ونفذت 20 % من إجمالي عدد الآبار، كما ستطرح الوزارة نهاية أكتوبر الجاري 13 بئرًا أخرى أمام الشركات لتحويلها إلى نفس النظام.

كما لفت وكيل وزارة الري بالوادي الجديد، إلى أن الوزارة وضعت خطة لتحويل جميع آبار الري والزراعة بالمحافظة، والبالغ عددها 571 بئرًا إلى نظام الطاقة الشمسية، نظرًا لتمتع المحافظة بأعلى نسبة سطوع شمس على مستوى العالم، ولتوفير وترشيد نفقات التحويل إلى محركات كهربية بدلاً من محركات الديزل، والتي تتكرر أعطالها بصفة مستمرة بما يؤثر على الزراعات.

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