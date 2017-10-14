رئيس جامعة بنها يحيل صاحب الوقائع الجنسية إلى النيابة الإدارية

القليوبية - أسامة علاء الدين:

قرر الدكتور السيد القاضي رئيس جامعة بنها، اليوم السبت، إحالة مدير الأمن الإداري المتهم في واقعة الفيديوهات الجنسية داخل الجامعة، إلى النيابة الإدارية للتحقيق في الوقائع المنسوبة إليه، والتي أثارت الرأي العام داخل الجامعة وخارجها.

وقال القاضي، في بيان، إنه قرر اتخاذ هذا القرار على الرغم من إحالة هذه الوقائع للتحقيق الإداري داخل الجامعة، وحتى لا تكون هناك شبهة انحياز أو تعاطف مع مدير الأمن الإداري بالجامعة من أي من الأطراف داخل الجامعة.

كان القاضي، سبق وأحال الوقائع المنسوبة لمدير الأمن الإداري، في شقها الجنائي إلى النيابة العامة، بناءً على الرأي القانوني للدكتور السيد فودة عميد كلية الحقوق ببنها، والذي تولى إجراء التحقيقات منذ اللحظة الأولى لعلمه بالواقعة.