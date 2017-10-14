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قوى عالمية تتحدى ترامب بشأن الاتفاق النووي مع إيران

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مصراوي Masrawy

قوى عالمية تتحدى بشأن الاتفاق النووي مع إيران

12:06 م السبت 14 أكتوبر 2017

قوى عالمية تتحدى ترامب بشأن الاتفاق النووي مع إيران

لندن (بي بي سي)

قالت دول كبرى، بما فيها حلفاء الولايات المتحدة، إنها ستتمسك بالاتفاق النووي مع إيران الذي هدد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بتمزيقه.

وقال ترامب الجمعة إنه سيرفض الإقرار بأن إيران التزمت بالاتفاق الذي وُقِّع عام 2015، واصفا الحكم الإيراني بأنه "نظام متطرف".

وأعلن إنه سيحيل الأمر إلى الكونغرس ويستشير حلفاء الولايات المتحدة بشأن كيفية تعديله.

وقالت المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا إن الاتفاق النووي "يخدم المصلحة الأمنية الوطنية المشتركة لنا".

وقال الاتحاد الأوروبي "ليس لبلد بمفرده أن ينهي اتفاقا نافذا".

أما الرئيس الإيراني، حسن روحاني، فقال إن الولايات المتحدة "أصبحت معزولة أكثر من أي وقت مضى".

وتساءل "هل يحق لرئيس أن يلغي اتفاقا متعدد الأطراف بمفرده؟"

وأضاف "من الواضح أنه ( ترامب) لا يعرف أن هذا الاتفاق ليس اتفاقا ثنائيا فقط بين إيران والولايات المتحدة".

ويقضي الاتفاق بالحد من البرنامج النووي الإيراني مقابل تخفيف العقوبات الدولية المفروضة على طهران.

هذا المحتوى من

BBC

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