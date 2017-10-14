تقرير: فريق المحامي الخاص يستجوب كبير موظفي البيت الأبيض السابق

واشنطن - (د ب أ):

ذكرت وسائل إعلام محلية أن كبير موظفي البيت الأبيض السابق، رينس بريبوس خضع للاستجواب من قبل أعضاء فريق المحامي الخاص، روبرت مولر، الذي يقود تحقيقا بشأن ما يزعم عن تدخل روسي في الانتخابات الرئاسية الأمريكية التي جرت عام 2016 .

ونقلت صحيفة "بوليتيكو" عن محامي كبير موظفي البيت الأبيض السابق قوله إن بريبوس خضع "طواعية" للاستجواب من جانب فريق مولر.

وكان قد تمت الإطاحة ببريبوس في إطار تعديل لموظفي البيت الأبيض، فيما عين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جون كيلي، في منصب كبير موظفي البيت الأبيض في أواخر يوليو الماضي.

وكان أعضاء مجلس الشيوخ، الذين يحققون في تدخل في الانتخابات الأمريكية، قد قالوا الأسبوع الماضي إنهم لم يتوصلوا بعد إلى استنتاج حول ما إذا كان أي شخص في حملة ترامب قد تآمر مع الروس.

وذكر عضوا مجلس الشيوخ، اللذان يقودان أحد التحقيقات الثلاثة بشأن التدخل في الانتخابات أيضا، أنه مازال هناك الكثير من العمل الذي سيتم إنجازه، من بين ذلك ضمان إجراء الانتخابات القادمة بدون تدخل.

وعُين مولر في مايو الماضي، ليقود تحقيق مكتب التحقيقات الاتحادي (إف.بي.آي) بشأن تدخل روسيا في الانتخابات.