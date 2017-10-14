"مصراوي" يكشف صراع "البيانات" بين رئيس هيئة السكة الحديد والمتحدث الرسمي

القاهرة- مصراوي:

نشبت أزمة شديدة داخل هيئة السكك الحديدية، بين رئيس الهيئة المهندس السيد سالم، ونائب رئيس الهيئة والمتحدث الرسمي باسمها المهندس رضا أبو هرجة.

وردد العاملون بمبنى رئاسة الهيئة بمحطة مصر في رمسيس، أن هناك خلافات شديدة بين رئيس الهيئة والمتحدث الرسمي"؛ بعد حدوث مشاجرة علنية بينهما.

وعلم "مصراوي" من مصادره داخل الهيئة، أنه فور عودة رئيس الهيئة المهندس السيد سالم من السعودية بعد أداء مناسك الحج، أصدر قرارا شفويا بعدم إصدار أي بيانات رسمية للهيئة إلا بعد الرجوع إليه وأخذ رأيه.

ورغم قرار رئيس الهيئة، إلا أن المتحدث الرسمي المهندس رضا أبوهرجه ضرب بقرار "سالم" عرض الحائط، ولم يلتفت إليه وأصدر عدة بيانات متتالية باسمه، ولم يعرضها على رئيس الهيئة.

ما فعله "أبو هرجة" أثار حفيظة "سالم" الذي استدعاه" لمكتبه، وعنفه؛ لعدم التزامه بالتعليمات، وحدثت مشادة كلامية بينهما، شهدها عدد من نواب رئيس الهيئة والعاملين.

وقالت المصادر، إنه فور خروج المتحدث الرسمي من مكتب رئيس الهيئة، استدعى "سالم" العاملين بمكتب شئون الرئاسة، ونبه عليهم بعدم إصدار أي بيانات رسمية إلا بعد العرض عليه أولا، مشددًا عليهم: "أي بيان بعد كده يكون باسمي مش باسم رضا أبوهرجة".​