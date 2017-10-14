بالفيديو.. وزارة الدفاع تحتفل بعيد القوات الجوية بفيلم "معانقو السماء"

كتب- مصطفى المنشاوي:

نشرت الصفحة الرسمية لوزارة الدفاع، مقطعًا مصورًا، بعنوان "القوات الجوية معانقو السماء"؛ تزامنا مع احتفا القوات الجوية بعيدها الـ44، تخليدا لذكرى معركة المنصورة الشهيرة، ضد العدو الإسرائيلي في حرب أكتوبر 1973.

وسطرت القوات الجوية في حرب أكتوبر المجيد ملحمة بطولية، بداية من الضربة الجوية الأولى في السادس من أكتوبر، حتى جاء يوم 14 أكتوبر، وهو اليوم الذي ضربت فيه القوات الجوية أروع الأمثلة في البطولة والفداء.

حاول العدو في 14 أكتوبر، تنفيذ هجمة جوية ضد قواعدنا الجوية بمنطقة الدلتا؛ لإضعاف التجميع القتالي لقواتنا، وإفقادها القدرة على دعم أعمال قتال القوات البرية.

تصدت المقاتلات المصرية لهجوم العدو الإسرائيلي، ودارت أكبر معركة جوية في سماء مدينة المنصورة، والتي سميت فيما بعد بمعركة المنصورة.​

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