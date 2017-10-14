تأجيل طعن ''أنس عمارة'' على استبعاده من رئاسة محكمة النقض لـ 18 ديسمبر

كتب- طارق سمير:

أجلت دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة استئناف القاهرة، اليوم السبت، طعن المستشار أنس عمارة، النائب الأول لرئيس محكمة النقض، على عدم تعيينه رئيسًا لمجلس القضاء الأعلى ومحكمة النقض، لجلسة 18 ديسمبر المقبل.

كان المستشار أنس عمارة، نائب رئيس محكمة النقض، قد تقدم بطعن أمام دائرة طلبات رجال القضاء على قرار استبعاده من رئاسة محكمة النقض وتخطى مبدأ الأقدمية، وكان مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار مصطفى شفيق، قد اعتمد في نهاية أبريل الماضي ترشيح 3 أعضاء من أصل أقدم 7 أعضاء بمحكمة النقض لاختيار أحدهما رئيسًا للمحكمة، بحسب ما ينص قانون السلطة القضائية الذى صدق عليه رئيس الجمهورية قبل شهور، وضمت قائمة أسماء القضاة المرشحين: أنس عمارة، ومجدى أبو العلا، وإبراهيم الهنيدي، واختار الرئيس المستشار مجدى أبو العلا.

كان رئيس الجمهورية قد أصدر قراراً في 30 يونيو الماضي بتعين المستشار مجدي أبو العلا رئيسا لمحكمة النقض، وفقا للقانون الجديد الذي ألغى مبدأ الاقدمية في تعين رؤساء الهيئات القضائية.