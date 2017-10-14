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25 نوفمبر.. الحكم في طعون المحامين على حكم إلغاء قرار شروط تجديد العضوية

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مصراوي Masrawy

25 نوفمبر.. الحكم في طعون المحامين على حكم إلغاء قرار شروط تجديد العضوية

11:58 ص السبت 14 أكتوبر 2017

25 نوفمبر.. الحكم في طعون المحامين على حكم إلغاء قرار شروط تجديد العضوية

الحكم في طعون المحامين

كتب- محمود الشوربجي:

قررت الدائرة الأولى موضوع بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أحمد أبو العزم، اليوم السبت، حجز الطعون المقامة من محسن الدمرداش، ومجدى عبد الحليم المحاميان وكيلان عن نقابة المحامين على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بقبول دعوى وقف تنفيذ قرار إلزام المحامين الراغبين فى تجديد عضويتهم السنوية بالنقابة بشروط من شأنها منع بعض المحامين من مزاولة المهنة للحكم بجلسة 25 نوفمبر المقبل .

واختصم الطعن رقم 42522 لسنة 63 قضائية عليا، نصر الدين حامد عبد المعبود المحامي.

كانت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار سامي عبد الحميد قد قضت في 28 فبراير بقبول الدعوى رقم 22485 لسنة 71 قضائية المقامة ضد نقيب المحامين سامح عاشور للمطالبة بوقف تنفيذ قرار إلزام المحامين الراغبين في تجديد عضويتهم السنوية بالنقابة بشروط من شأنها منع بعض المحامين من مزاولة المهنة.

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