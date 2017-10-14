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مباحث القاهرة تداهم شقة عاطل وتضبط بندقية آلية و35 ألف قرص منشط

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مصراوي Masrawy

مباحث القاهرة تداهم شقة عاطل وتضبط بندقية آلية و35 ألف قرص منشط

11:55 ص السبت 14 أكتوبر 2017

مباحث القاهرة تداهم شقة عاطل وتضبط بندقية آلية و35 ألف قرص منشط

المتهم

كتب - فتحي سليمان وسامح غيث:

ألقت ضباط الإدارة العامة لمباحث القاهرة، بقيادة اللواء محمد منصور القبض على حاصل على دبلوم تجارة بحوزته، بندقية ألية و35 ألف قرص منشط، وطبنجة صوت، داخل شقته بعمارات حي البنفسج في التجمع الأول.

وردت معلومات للعميد غالب مصطفى مدير إدارة مكافحة المخدرات بمديرية أمن القاهرة، تفيد أن "فادى أ م ع"، 38 سنة، حاصل على بكالوريوس تجارة ومقيم عمارات البنفسج بالتجمع الأول، بمزاولة نشاطاً غير مشروع في مجال الاتجار بالمواد المخدرة ويحوز أسلحة نارية بدون ترخيص.

أمر اللواء خالد عبدالعال مساعد وزير الداخلية، مدير أمن القاهرة، بمداهمة منزله وسرعة ضبطه، وتمكن ضباط مكافحة المخدرات من ضبطه، وعثروا بحوزته على (بندقية آلي، و4 طلقات، وطبنجة صوت، و3 طلقات، و35 ألف قرص منشطات وهرمونات، و 130 أنيول من عقار الافدرين المخدر، و8 شكائر مكملات غذائية مجهولة المصدر، ومبلغ 9450 جنية، و700 دولار أمريكي، وسيارة مرسيدس سوداء اللون مثبت عليها لوحات معدنية تحمل أرقام ل أ 2318 وعثروا بداخلها على 4 لوحات معدنية).

كشف الفحص الفني للسيارة أنها خاصة بسيارة "فيات 124 مقيدة باسم الفيا إبراهيم".

وأمام العميد عبدالعزيز سليم رئيس مباحث قطاع شمال القاهرة، اعترف بحيازته للامبولات المخدرة والمنشطات والمكملات الغذائية بقصد الاتجار والسلاح الناري بقصد الدفاع عن النفس، والمبلغ المالي من متحصلات تجارته الغير مشروعة والسيارة لتسهيل تحركاته.

وأضاف المتهم بشرائه السيارة وبداخلها اللوحات المعدنية من أحد الأشخاص لا يمكنه الإرشاد عنه.

تحرر محضر بالواقعة، وأُحيل إلى النيابة العامة التي تولت التحقيقات.

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