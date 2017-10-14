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تأجيل محاكمة علاء وجمال مبارك في "التلاعب بالبورصة" لـ 18 نوفمبر

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مصراوي Masrawy

تأجيل محاكمة علاء وجمال مبارك في "التلاعب بالبورصة" لـ 18 نوفمبر

11:47 ص السبت 14 أكتوبر 2017

محاكمة علاء و جمال مبارك

كتب- أحمد أبو النجا:

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم السبت، تأجيل محاكمة المتهمين في القضية المعروفة إعلامياً بـ " التلاعب بالبورصة"، لجلسة 18 نوفمبر المقبل.

وجاء قرار التأجيل، لعدم حضور أعضاء اللجنة الفنية وإعادة إعلانها.

صدر القرار برئاسة المستشار أحمد أبو الفتوح، وبعضوية المستشارين حسن عيسوي، وأحمد العدل، بحضور ممثلي النيابة محمد حسام، ومدحت يوسف، وبسكرتارية ممدوح عبد الرشيد، ومحمد علاء فرج.

وتضم القضية رجال الأعمال أيمن أحمد فتحي حسين سليمان، وأحمد فتحي حسين سليمان (متوفٍ)، وياسر سليمان هشام الملواني، وأحمد نعيم أحمد بدر، وحسن محمد حسنين هيكل، وعمرو محمد على القاضي، وحسين لطفي صبحي الشربيني.

وكانت النيابة العامة قالت إن المتهمين قاموا فيما بينهم بتكوين حصة حاكمة من أسهم البنك الوطني، تمكنوا من خلالها من السيطرة على إدارته وبيعه -تنفيذا لاتفاقهم- على خلاف القواعد والإجراءات المنظمة للإفصاح بالبورصة، والتي توجب الإعلان عن كل المعلومات التي من شأنها التأثير على سعر السهم لجمهور المتعاملين بالبورصة.

وأسندت النيابة إلى جمال مبارك اشتراكه بطريقي الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين "في جريمة التربح والحصول لنفسه وشركائه بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493 مليونا و628 ألفا و646 جنيها، بأن اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطني، لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم من الذين يرتبطون معهم بمصالح مشتركة".

فيما وجهت النيابة إلى علاء مبارك تهمة "الاشتراك مع موظفين عموميين بطريقي الاتفاق والمساعدة في ارتكاب جريمة التربح، والحصول على مبالغ مالية مقدارها 12 مليونا و253 ألفا و442 جنيها من خلال شرائه أسهم البنك".

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