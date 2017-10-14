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بالأسماء.. السجن 10 سنوات لـ 5 متهمين وبراءة 9 آخرين في "أحداث قطع طريق الحوامدية"

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مصراوي Masrawy

بالأسماء.. السجن 10 سنوات لـ 5 متهمين وبراءة 9 آخرين في "أحداث قطع طريق الحوامدية"

11:41 ص السبت 14 أكتوبر 2017

أرشيفية

كتب- أحمد أبوالنجا:

قضت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم السبت، بالسجن المشدد 10 سنوات لـ 5 متهمين وبراءة 9 أخرين في أحداث قطع طريق أسيوط بدائرة مركز شرطة الحواميدية.

والصادر ضدهم حكم المشدد 10 سنوات هم: "عبد الرحمن أحمد جلاب، ورجب جلاب موسى، وأحمد جميل محمد، ومحمد جميل محمد أحمد، وأشرف شعيب شحاتة.

والصادر لهم حكم البراءة هم: كل من أحمد سيد أحمد، وحمادة محمود إبراهيم محمود، وهشام كمال راشد، وفتحي سيد بيومي موسى، وأسامة محمد إمام حسن، وحمادة حسين محمد شحات، وشريف سيد بيومي، المتهمان الهاربان هم عنتر إبراهيم أبو شاهين، وعبد الله جميل محمد أحمد.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد ناجى شحاته وعضوية المستشارين محمد محمد النجدي، وعبد الرحمن صفوت الحسيني، وأحمد عبد الحكم، وسكرتارية أحمد صبحي عباس.

كان النائب العام قد أحال المتهمين محبوسين على ذمة القضية بعد ان كشفت تحقيقات النيابة العامة بان المتهمين اشتركوا واخرين في تجمهر أكثر من 5 أشخاص من شأنه ان يجعل السلم العام في خطر وكان الغرض منه الترويع والتخويف والقاء الرعب بين الناس وتعريض حريتهم وأمنهم للخطر وارتكاب جرائم قطع الطرق وتعمد تعطيل سير وسائل النقل البرية وتعريض سلامتها للخطر واخرين مجهولين عمدا سير وسائل النقل بأن قاموا بقطع طريق اسيوط الزراعي أمام المارة وسيارتهم امام مدينة الحوامدية.

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