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ضبط تشكيل عصابي سرق طالبًا بكلية الشرطة في القليوبية

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مصراوي Masrawy

ضبط تشكيل عصابي سرق طالبًا بكلية الشرطة في القليوبية

12:07 م السبت 14 أكتوبر 2017

ضبط تشكيل عصابي سرق طالبًا بكلية الشرطة في القليوبية

أرشيفية

القليوبية - أسامة علاء الدين:

كشفت أجهزة الأمن بالقليوبية، غموض واقعة تعرض طالب بكلية الشرطة للسرقة بالإكراه، أثناء استقلاله سيارة ميكروباص بمدينة العبور، حيث تبين أن وراء ارتكاب الواقعة 4 أشخاص يكوّنون فيما بينهم تشكيلا عصابيا لسرقة المواطنين تحت تهديد السلاح الأبيض.

ألقي القبض على المتهمين واعترفوا بارتكاب الواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء محمد توفيق الحمزاوي، مدير أمن القليوبية، إخطارًا من العقيد محمد سلامة مأمور قسم العبور، بتلقيه بلاغ من أحمد عبد الرؤف جاد الله، 19 عاما، طالب بكلية الشرطة، يفيد بأنه أثناء استقلاله سيارة ميكروباص بمدينة العبور يستقلها 4 أشخاص، أشهر أحدهم سلاحًا أبيض في وجهه "مطواة"، واستولوا منه على ساعة يد ومبلغ 500 جنيه، وهاتف محمول، و وأنزلوه من السيارة ثم فروا هاربين.

جرى تشكيل فريق بحث أشرف عليه اللواء محمد الألفي مدير إدارة البحث الجنائي، وفي أحد الأكمنة نجح العقيد عبد الله جلال رئيس فرع البحث الجنائي في القبض على المتهمين وهم: "أحمد. ك" وشهرته "سمارة" 35 سنة، سبق اتهامه في 8 قضايا سرقة بالإكراه وضرب، و"محمود. ع" 42 سنة، سائق، سبق اتهامه في 3 قضايا سرقة، و"محمد. أ" وشهرته "أبو كرتونة" 21 سنه، و"محمد. ع" وشهرته "ميشو" 36 سنة عاطلان، وبحوزة الأول "مطواة".

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وأرشدوا عن المسروقات والسيارة المستخدمة، وتبين أنها تحمل رقم 7178 رحلات إسكندرية، وجرى مناقشة المتهمين للوقوف على حجم نشاطهم الإجرامي، وإحالتهم للنيابة لتولي التحقيق.

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