وزير القوى العاملة: مسابقة لتوظيف 5% لذوي الاحتياجات الخاصة

الإسكندرية – محمد البدري:

قال محمد سعفان وزير القوى العاملة والهجرة، إن الوزارة ستطلق مسابقة على مستوى كافة قطاعات الأعمال، تهدف لمخاطبة أصحاب الأعمال والشركات، بتحقيق نسبة توظيف 5% لذوي الاحتياجات الخاصة.

وأضاف سعفان في تصريح صحفي له، اليوم السبت، خلال جولة أجراها في الإسكندرية، أن الوزارة تسعى لاستجابة كل القطاعات لتلك المخاطبة حتى تكتمل نسبة 5% توظيف، وتابع: "ولو عندنا قدرة لزيادة تلك النسبة ستكون إضافة محمودة للقانون الخاص بالعمل".

وأشار سعفان إلى أن ذلك يأتي في إطار إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي عام 2018 لذوي الاحتياجات الخاصة، والذين يعد دمجهم سبيلاً لجعلهم فئة منتجة في المجتمع، مبينًا أن الدولة تولي اهتماما كبيرا للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، بعد أن أصبح هناك تغيير في النظرة لهم على مستوى القيادة السياسية وكافة مؤسسات الدولة.