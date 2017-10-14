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كاتب سعودي: لا أتوفع موقفًا أمريكياً جادًا تجاه إيران

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مصراوي Masrawy

كاتب سعودي: لا أتوفع موقفًا أمريكياً جادًا تجاه إيران

11:57 ص السبت 14 أكتوبر 2017

كاتب سعودي: لا أتوفع موقفًا أمريكياً جادًا تجاه إيران

الكاتب السعودي جمال خاشقجي

كتبت- رنا أسامة:

رجّح الكاتب السعودي جمال خاشقجي عدم اتخاذ موقف جاد من جانب الإدارة الأمريكية حيال تجاوزات إيران، وذلك على خلفية إعلان الرئيس دونالد رفضه الإقرار بالتزام إيران بالاتفاق النووي، ورغم ذلك اعتبر هذا الأمر "خبر جيد".

وكتب خاشقجي على حسابه بموقع تويتر، "فتح ملف تجاوزات ايران من قبل ترامب خبر جيد، ولكن لا أتوقع أن يفعل شيئا حيال ذلك، لو كان جادا لدعم الثورة السورية فهي خصم لإيران".

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الجمعة، رفضه الإقرار بأن إيران التزمت بالاتفاق النووي الذي وُقّع عام 2015، واصفا إياها بأنها "نظام متطرف".

وقال إنه سيحيل الأمر إلى الكونجرس، ويستشير حلفاء الولايات المتحدة في كيفية تعديله. واتهم إيران بدعم "الإرهاب"، وشدد على أنه سيغلق "جميع الطريق على طهران للحصول على السلاح النووي".

وحذّر، في مؤتمر بالبيت الأبيض، من أن الولايات المتحدة تحتفظ لنفسها بحق الانسحاب من الاتفاق في أي وقت، متطرقًا إلى نشاطات إيران غير النووية، وما يقوم به الحرس الثوري الإيراني تحديدا، ووصفه بأنه "قوة الفساد والإرهاب في يد الزعيم الإيراني".

وقال ترامب إن إدارته ستفرض عقوبات صارمة ضد الحرس الثوري الإيراني، وأخرى تستهدف برنامج طهران للصواريخ الباليستية.

من جهته، رد الرئيس الإيراني حسن روحاني، في خطاب تلفزيوني، بالتأكيد على الاتفاق النووي لم توقعه طهران مع الولايات المتحدة وحدها، ليفعل به ترامب ما يريد.

وأضاف روحاني أن ترامب يريد من الكونجرس أن يضيف بنودا في الاتفاق، وهو لا يعرف أنه لا يسمح بإدخال أي تعديلات على الاتفاق، مُشيرًا إلى أن إيران تعتبر الاتفاق النووي "اتفاقا متعدد الأطراف وتلتزم به مادامت مصالحها مصونة".

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