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«كل واحد وله فريق العمل بتاعه».. 6 فنانين سخروا من «الهضبة والشربيني»

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«كل واحد وله فريق العمل بتاعه».. 6 فنانين سخروا من «الهضبة والشربيني» «كل واحد وله فريق العمل بتاعه».. 6 فنانين سخروا من «الهضبة والشربيني»

التحرير

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أثار تعليق الفنان ، على صورته مع الفنانة دينا الشربينى، سخرية بعض نجوم الوسط الفنى، حيث كتب عبر حسابه الشخصي على موقع "تويتر" معلقًا على صورة جمعتهما: "أنا وفريق العمل".

والتزم عمرو دياب الصمت على تداول العديد من الأخبار مؤخرًا حول زواجه من الممثلة دينا الشربيني، دون تأكيد أو نفي منه حتى الآن، وبعد انتشار لهما -أثناء الاحتفال بعيد ميلاده الـ56، بصحبة المنتج تامر مرسى والمؤلف تامر حبيب، والمخرج طارق العريان- تكاثرت الأقاويل عن قصة الحب التى تجمعهما، ليضطر للقول بأنه يشاركها فى عمل فنى فقط، وليس ارتباطًا عاطفيًا، ومع ذلك سخر عدد من الفنانين من تعليقه بـ"أنا وفريق العمل"، ومن بينهم:

1- يسرا اللوزي 

سخرت الممثلة يسرا اللوزي من تعليق الهضبة، حيث نشرت صورة لها، عبر حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، مرتدية فستان زفاف، وعلقت على الصورة: "لما كنت طالعة فى دور فريق العمل قبل كده".

يسرا اللوزي

2- خالد سرحان

نشر الفنان خالد سرحان، عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، صورة تجمعه بالفنانة داليا البحيري من كواليس مسلسلهما "يوميات زوجة مفروسة"، معلقًا: "صورتى مع فريق العمل".

خالد سرحان 

3- أحمد حاتم

شارك الممثل الشاب أحمد حاتم، فى موجة السخرية، بنشره صورة له مع فتاتين عبر حسابه الشخصي على موقع "فيسبوك"، وعلق عليها: "أنا وفريق العمل".

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أحمد حاتم

4- رمزي لينر

ظهر الفنان رمزي لينر وحيدًا في صورة نشرها على حسابه على "فيسبوك"، وعلق عليها :"أصلا عادي.. فريق العمل مش كل حاجة.. حياتي بلا فريق عمل".

5- أحمد داود

علق الفنان "أحمد داود" على جملة الهضبة" بنشر صورة جمعته بزوجته الفنانة "علا رشدي" عبر موقع "فيسبوك"، وعلق عليها: "انتظروني أنا وفريق العمل يوم السبت في saturday nigh live  بالعربي".

أحمد داود

6- محمد حاتم

عبر حسابه الشخصي على موقع "فيسبوك"، نشر الفنان "محمد حاتم" صورة جمعته بالفنانة "علا غانم"، وعلق عليها: "كل واحد وليه فريق العمل بتاعه".

محمد حاتم

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التحرير

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