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حماس: السلطة الفلسطينية تتسلم المعابر في غزة في مطلع نوفمبر المقبل

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مصراوي Masrawy

حماس: السلطة الفلسطينية تتسلم المعابر في غزة في مطلع نوفمبر المقبل

11:38 ص السبت 14 أكتوبر 2017

حماس: السلطة الفلسطينية تتسلم المعابر في غزة في مطلع نوفمبر المقبل

فلسطينيون ينتظرون عند معبر رفح الاربعاء 16 آب/اغسط

غزة – (أ ف ب)

أكد نائب رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) صالح العاروي السبت أن هيئة المعابر التابعة للسلطة الفلسطينية ستتسلم المعابر في قطاع غزة اعتبارا من مطلع نوفمبر المقبل.

وقال العاروري الذي شارك في توقيع المصالحة مع حركة فتح في القاهرة الخميس "اخذنا قرارا بعودة هيئة المعابر لتتسلم المعابر مع بداية نوفمبر المقبل"، وذلك في مقابلة مع صحيفة القدس الصادرة في الضفة الغربية المحتلة.

وتشكل المعابر المحيطة بالقطاع احدى القضايا المعقدة لان حركة حماس كانت تتولى ادارتها في السنوات العشر الماضية.

وتابع العاروري في المقابلة أنه تم الاتفاق على "عقد لقاءات معمقة ومفصلة" في غزة بين مسؤولين أمنيين من الجانبين، مشيرا إلى أن الأجهزة الأمنية العاملة في القطاع ستظل كما هي إلى أن يتم التوصل إلى آلية لدمجها وذلك لتفادي أي "فراغ أمني".

وحصلت القطيعة بين فتح وحماس بعد أن سيطرت الأخيرة على القطاع بالقوة في منتصف عام 2007، بعد طرد القوات الموالية للرئيس الفلسطيني محمود عباس.

لكن الحركة الاسلامية قامت في 17 سبتمبر الماضي بحل اللجنة الإدارية التي كانت تقوم مقام في القطاع لتفتح المجال لعودة الحكومة الفلسطينية برئاسة رامي الحمد الله إلى غزة.

ووقعت حركتا فتح وحماس اتفاق مصالحة في القاهرة في 12 أكتوبر من المفترض أن ينهي عقدا من القطيعة بينهما.

وينص اتفاق القاهرة على تشكيل حكومة وحدة وطنية والتحضير لانتخابات تشريعية ورئاسية وتشكيل لجان مشتركة لاستيعاب الموظفين الذين وظفتهم حماس في المؤسسات العامة والبالغ عددهم نحو خمسة وأربعين الف مدني وعسكري. كما يقضي بدمج الأجهزة الأمنية والشرطية في غزة والضفة الغربية بما يضمن وحدتها وتبعيتها لوزارة الداخلية.

هذا المحتوى من

AFP

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